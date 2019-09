Inter-Lazio, Conte fa il punto su alcune pedine: le dichiarazioni

Antonio Conte, durante la conferenza stampa odierna, ha commentato la condizione di alcune sue pedine importanti. Ecco le sue dichiarazioni.



"Stiamo lavorando di allargare la base. Quando partecipi a un campionato così difficile, dove ogni gara richiede il cento per cento, dove si gioca ogni tre giorni per la coppa europea, è importante avere garanzie. Dovrò prendermi dei rischi, ma voglio che siano calcolati".



Su Sanchez: "Sanchez vale lo stesso discorso degli altri. Quando mi potrà dare ciò che voglio, come Biraghi e Bastoni, lo inserirò. Non devo accontentare nessuno, devo solo pensare al bene dell'Inter".



Su Godin e De Vrij: "Godin giocherebbe la sua seconda gara di fila, de Vrij dopo l'affaticamento comunque può giocare diverse partite. I ragazzi sono allenati e stanno bene. Farò le scelte tenendo in considerazione tutto".