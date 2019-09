Inter-Lazio, Conte: "Barella? Ha grandi qualità e inoltre..."

Antonio Conte, durante la conferenza stampa odierna, ha detto la sua su Nicolò Barella. Ecco quanto dichiarato:



"Nicolò ha caratteristiche precise e ampi margini di crescita. E' un generoso come lo ero io, è un ragazzo che sprizza energia da tutti i pori, dovremo essere bravi a incanalare l'energia dove vogliamo. Tante volte ci sono sprechi di energia, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha potenzialità alte, lavora e si è messo a disposizione. Voleva giocare nell'Inter. Ci sono tutti gli ingredienti affinché diventi una colonna dell'Inter".



Sui difensori: "Skriniar ha grandissima personalità, quando gli chiedo le cose cerca di farle. E' inevitabile che qualcosa è cambiato rispetto al passato. Quando trovi dieci giocatori dietro la linea della palla per noi è importante avere difensori che fanno da primi registi. Ci stiamo lavorando e questo completerà ancor di più i nostri calciatori. Il calcio moderno è un calcio totale, non si può pensare che il difensore deve solo difendere. Deve fare anche questo perché la si sta un po' perdendo, ma significa anche coinvolgere dieci giocatori in fase di costruzione. Ognuno deve avere il compito di cercare di costruire ed essere coinvolto nell'azione offensiva così come gli attaccanti nella fase di non possesso. Il gioco moderno coinvolge undici giocatori compreso il portiere e tutti la devono pensare nella stessa maniera".