Inter Lazio, 1-0 primo tempo: D'Ambrosio la sblocca. Handanovic super

Inter in vantaggio a fine primo tempo. In rete D'Ambrosio su assist di Biraghi. Handanovic decisivo in due occasioni su Correa

È 1-0 Inter a fine primo tempo. Contro la Lazio, al momento decide la rete di D'Ambrosio al 23°. Perfetto l'assist dalla sinistra di Biraghi, cross di destro con D'Ambrosio che di testa anticipa Jony e mette in rete. Lazio vicina al pareggio un minuto dopo, Handanovic è decisivo su Correa, deviando sopra la traversa il destro dell'attaccante. L'Inter potrebbe raddoppiare al 26°, ma il sinistro di Lukaku termina a lato di poco. Primo tempo strepitoso di Handanovic che compie altre due parate decisive. Prima su Correa, poi su Bastos. Partita difficile, con l'Inter che ha concesso troppo alla Lazio. Vantaggio a metà gara soprattutto per merito di Handanovic.