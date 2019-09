Inter, Lazaro fissa gli obiettivi stagionali della squadra

A seguito della vittoria della sua Austria contro la Lettonia, Valentino Lazaro - nuovo terzino dell'Inter arrivato a luglio dall'Herta Berlino - ha parlato ai microfoni di "LaOla Tv".

Ecco quanto riportato da "calciomercato.com": "Non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con l'Inter. L'obiettivo chiaro è quello di vincere il campionato in questa stagione. La gente parla spesso di vincerlo in due o tre anni, ma l'obiettivo chiaro per noi è ottenere lo Scudetto già quest'anno. Le ambizioni del club sono, ovviamente, molto, molto elevate; secondo me l'Inter rimane un club di livello mondiale, e adesso, per via dei cambiamenti di questa estate, con un nuovo allenatore, nuovi giocatori e una nuova filosofia, gli obiettivi sono ancora più elevati. Nei prossimi anni, l'obiettivo è riuscire a portare ancora una volta la Champions League a Milano, con l'allenatore, il presidente e l'intera squadra. Ma mi piace pensare che anche quest'anno possiamo puntare a fare cose importanti. Barcellona e Borussia Dortmund non sono poi avversarie così brutte. Milan? Sarebbe molto speciale giocare in quella serata, spero di poter debuttare prima e magari giocare dall'inizio entro le due partite successive".

Di seguito: "Conte? Fin dall'inizio della preparazione con lui, mi ero allenato sempre nelle formazioni di partenza, quindi ero sempre lì fino a quando non mi sono infortunato; è stato un peccato essere rimasto fuori per tre settimane. Ma l'allenatore mi ha detto di non preoccuparmi, che mi sarei rimesso subito in forma e mi sarei inserito gradualmente".