di Redazione, pubblicato il: 22/08/2023

(Inter Lautaro)”C’è stato un Lautaro Martinez che voleva scappare da Milano dopo pochi mesi all’Inter: saliva in macchina e andava in giro da solo per sfogare la tristezza…Dopo una prima estate con ottimi segnali, Lautaro giocava pochissimo. Il padre iniziava a innervosirsi, l’attaccante ha davvero pensato di mollare subito, dopo una manciata di mesi. Il resto, poi, è storia nota…”

La Gazzetta dello Sport celebra Lautaro Martinez con un lungo ritratto. Un viaggio che parte dal suo arrivo a Milano dietro suggerimento del Principe Milito per arrivare ad oggi. Lautaro capitano, trascinatore, simbolo dell’Inter affamata di vittorie come lui. Lautaro inseguito dal Barcellona tre anni fa che sceglie di sposare Milano, Lautaro che torna da campione del mondo con la sua Argentina consapevole del suo nuovo status di fuoriclasse atteso e poi finalmente realizzato. Fino a diventare simbolo del suo popolo, lui in piedi davanti alla curva dopo il gol nella semifinale di ritorno di Champions, con la curva che gli dedica un nuovo coro riprendendo parole e e musica di quello che spopolava anni fa per Adriano.

“Ora Lautaro e il mondo nerazzurro sono una cosa sola. Con questo Toro, l’Inter ha davvero molto di più di un semplice, straordinario attaccante” conclude la Gazzetta.

Tra l’altro oggi il Toro compie 26 anni. Non c’è occasione migliore per recapitargli gli auguri più belli da parte di tutta la nostra redazione.