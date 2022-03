Inter, Lautaro torna leader: delineato il futuro dell’attacco

Inter, la sfida di ieri sera contro il Liverpool ha di fatto certificato il ritorno di Lautaro Martinez come leader del reparto offensivo nerazzurro.

Il numero 10 interista sembra essersi lasciato alle spalle un inizio di 2022 da incubo ed è ormai tornato ad esprimersi su grandi livelli. Dopo un lungo digiuno durato 8 partite il Toro ha realizzato una tripletta mercoledì scorso alla Salernitana e segnato un gran gol al Liverpool ieri sera. Reti che scacciano anche le voci sul suo futuro che lo volevano lontano dall’Inter e che confermano le sue qualità e conseguentemente la sua centralità nel progetto nerazzurro.

Lautaro resta al momento l’unica certezza dell’attacco ed è chiamato a trascinare la squadra in questo rush finale di stagione in cui l’Inter si gioca scudetto e Coppa Italia e anche per il futuro. La dirigenza sarebbe al lavoro per trovargli un nuovo partner per la prossima stagione e lo avrebbe individuato in Gianluca Scamacca del Sassuolo. I suoi attuali compagni di reparto non convincono del tutto e il loro futuro sarebbe in discussione. A partire da Edin Dzeko che sta vivendo una fase calante della sua carriera dovuta dall’età. Il bosniaco, arrivato la scorsa estate per sostituire Lukaku, ha finora fatto una buona stagione ma di certo non offre garanzie per il futuro. Discorso simile anche per Alexis Sanchez, che come riportato dalla Gazzetta potrebbe addirittura andare via al termine di questa stagione. A giugno saluterà molto probabilmente anche Felipe Caicedo. Nell’attacco del futuro potrebbe invece trovare spazio Joaquin Correa ma l’argentino ha dimostrato più volte le sue fragilità fisiche.