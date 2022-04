Inter, Lautaro torna a splendere e fa gola a molti club

Inter, Lautaro Martinez torna a brillare e a fare gola a molte squadre.

Il toro, nella serata trionfale del derby di Coppa Italia contro il Milan torna a splendere. La sua doppietta e la prestazione di altissimo livello hanno aperto all’Inter le porte della finale che mancava in casa nerazzurra da ben 11 anni (qui le pagelle del match di ieri sera). Lautaro Martinez con i due gol messi a segno a Maignan quest’anno ha segnato in tutte le competizioni ufficiali che ha giocato l’Inter: Champions League, Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Seppur arrivato a 19 gol stagionali, appena due reti sotto al suo record di 21 gol portato a casa nella stagione 2019/20, Lautaro Martinez è stato al centro di cocenti critiche. Le settimane passate senza siglare reti sono coincise col momento più duro della stagione nerazzurra, ma la sensazione è che il buio sia alle spalle e ora l’obiettivo personale dell’argentino è quello di continuare a farsi trovare pronto da Inzaghi.



La prestazione contro il Milan ha riportato l'argentino anche al centro delle voci di mercato che, in effetti, non si erano mai placate. In molti vedono nel toro il top player che l’Inter dovrà sacrificare in estate per far tornare i conti. Sull’argomento è intervenuto anche Gianluca Di Marzio che a SkySport ha confermato che la permanenza di Lautaro in nerazzurro dipenderà principalmente dalla strategia della società, che numeri alla mano prevede una cessione importante. Per l’esperto di calciomercato sicuramente se il toro continuerà a segnare sarà il più attenzionato dai club stranieri. Al momento è seguito in Inghilterra e Spagna, soprattutto da Barcellona e Atletico Madrid. Certamente l’Inter non svenderà il cartellino del proprio giocatore, dunque il centravanti verrà ceduto esclusivamente davanti ad un’offerta irrinunciabile, cosa che non è escluso che realmente avvenga. A chiosa del suo intervento Di Marzio ha spiegato che al momento non si sente di poter affermare che Lautaro Martinez sarà un attaccante dell’Inter la prossima stagione.

Per quanto riguarda la valutazione, ad oggi, non dovrebbero bastare 70 milioni di euro per portarsi a casa il numero 10 nerazzurro.