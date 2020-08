Inter, Lautaro: "Siviglia squadra forte, dobbiamo vincere"

Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Dal match imminente fino al rapporto con Lukaku e l'arrivo di Zhang in Germania per supportare la squadra, ecco le sue parole:



"Per me è indifferente incontrare una squadra o un’altra: noi dobbiamo vincere, noi siamo l’Inter, abbiamo un obiettivo che è vincere questa coppa. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra, oggi è il turno del Siviglia: dobbiamo prepararci, dobbiamo recuperare, pensare a loro e a noi, a fare il meglio per portare questa coppa a Milano. Il Siviglia è una squadra forte, che ha giocato tante finali, che ha vinto. Noi dobbiamo prepararci e arrivare al meglio il giorno della partita, sia fisicamente che mentalmente, e provare a vincere, a fare di tutto per mettere le mani su questa coppa”.



Su Lukaku: "E' un ragazzo che si allena sempre e fa il bene per la squadra. Abbiamo un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Era solo, gli ho dato palla e ha fatto gol. Complimenti a lui ha fatto una grande partita”.



Sulla presenza e l'apporto di Zhang: "Credo che abbiamo dimostrato di avere personalità e carattere, siamo in finale e siamo contenti. Abbiamo fatto un grande lavoro, in semifinale abbiamo fatto 5 gol e non era facile. Ora recuperiamo e prepariamo la partita perché è difficile, il Siviglia è una squadra forte, ma dobbiamo vincere”.