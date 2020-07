Inter, Lautaro sempre più lontano dal Barça. Passi in avanti per il rinnovo

La trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona rischierebbe di sfumare definitivamente. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente sul contratto dell'argentino è in scadenza domani 7 luglio e ci sarebbe troppa distanza tra i club. Il club blaugrana ha provato insistentemente ad ottenere uno sconto, inserendo anche alcune contropartite tecniche, ma l’Inter non ha mai abbassato le proprie richieste.

Come dichiarato più volte anche da Beppe Marotta, i nerazzurri non hanno mai avuto nessuna intenzione di cedere Lautaro Martinez e sarebbero pronti a puntare su di lui anche per il futuro. Come riportato da tuttomercatoweb.com, nelle prossime settimane riprenderanno i contatti con l’entourage del centravanti argentino per il rinnovo del contratto.

L’ex Racing percepisce attualmente un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus ed ha un contratto fino al 2023. L’Inter vorrebbe blindare Il Toro e sarebbe pronta a raddoppiargli lo stipendio e allungargli il contratto di un anno rispetto alla scadenza attuale. La fumata bianca potrebbe addirittura arrivare entro il prossimo agosto.