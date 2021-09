Inter, Lautaro sempre più leader: con la Fiorentina un record nel mirino

Archiviato il roboante 6-1 contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per preparare la delicata trasferta contro la Fiorentina in programma domani sera al Franchi. L’obiettivo è di centrare la quarta vittoria in campionato e portarsi almeno per una notte a +3 dal Milan che sarà impegnato mercoledì sera contro la neopromosse Venezia. Per centrarlo Simone Inzaghi si affiderà a Lautaro Martinez, vero e proprio protagonista nerazzurro di questo avvio di stagione.

L’argentino, dopo l’addio di Romelu Lukaku, è diventato il leader offensivo dell’Inter e sta diventando sempre più decisivo in zona gol. Questa stagione le chiavi dell'attacco sono affidate esclusivamente a lui e potrebbe essere quella della sua definitiva consacrazione in top player. Simone Inzaghi, come ha ribadito in più occasioni, lo considera un titolare inamovibile e anche domani verrà schierato dal 1’. In queste prime giornate di campionato è sempre andato in rete, realizzandone tre in altrettante partite in cui è stato schierato (ha saltato la prima con il Genoa per squalifica). Buona prestazione anche in Champions League contro il Real Madrid, dove però non è riuscito a segnare nonostante le diverse occasione. Lautaro in Fiorentina-Inter potrebbe battere un record personale.

Il numero 10 nerazzurro, considerando anche l’ultima partita giocata nella passata stagione, va in rete da ben quattro partite consecutive, mai successo dal suo approdo in nerazzurro. Domani ha nel mirino di battere il suo record e andare a quota 5. Nei cinque precedenti contro la Fiorentina ha realizzato un solo gol, nel match di andata della scorsa stagione vinto dai nerazzurri in rimonta per 4-3 al San Siro.