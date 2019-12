Inter, Lautaro scaccia i brutti pensieri, entusiasta di Conte

Lautaro Martinez senza dubbio è l’uomo nuovo del calcio italiano, il suo impatto sul campionato e anche sulla Champions è stato devastante. Merito soprattutto dell’affiatamento trovato immediatamente con Lukaku grazie all’ottimo lavoro dello staff tecnico nerazzurro.

Il Toro è stato intervistato oggi da Sky Sport ed ha espresso parole che non sembrano lasciare spazi alle mire del Barcellona. "Per me l'Inter è casa mia. Passo la maggior parte del mio tempo qui e per me conta tantissimo. La gente mi ha dimostrato affetto fin dal primo giorno e questo per un giocatore e un uomo è fondamentale, quindi voglio lavorare e dimostrare con umiltà che sono all'altezza di vestire questa maglia. Il mio obiettivo è rendere felici i tifosi e la mia famiglia".

A proposito di Conte, Lautaro ha detto di apprezzare l’intensità altissima che mette nel suo lavoro ed il suo modo di trattare tutti allo stesso modo. Secondo il bomber argentino, il mister nerazzurro parla un linguaggio diverso dal CT della sua nazionale ed il suo aiuto nella preparazione fisica e nell’alimentazione quotidiana stanno dando i frutti che si vedono in campo.