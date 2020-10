Inter - Lautaro, Sanchez e Vidal a segno con le nazionali. I video dei gol

Con le maglie delle rispettive nazionali, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono andati a segno. Segnali importanti, per Antonio Conte, in vista di Inter Milan, che si aggiungono a quelli di Lukaku, Eriksen e Perisic.

Lautaro Martinez

E' proprio il Toro a dare il via alla rimonta dell'Argentina ai danni della Bolivia. Un gol importantissimo il suo. Una rete che, nelle qualificazioni ai Mondiali, non arrivava da un giocatore che non si chiamava Messi dal 2016; l'equivalente di 7 partite giocate. Per portare alla vittoria la nazionale, serve anche un assist a Correa per il definitivo 1 a 2.

#LautaroMartinez in gol con l'#Argentina. È il primo giocatore, oltre a #Messi, che segna con l'Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali da novembre 2016.#Inter https://t.co/NUzBIfKczb — LucaLeoni1 (@luca_leoni1) October 13, 2020

Arturo Vidal

Il Cile, sotto 0 a 1 con la Colombia, pareggia grazie al rigore guadagnato e trasformato, alla perfezione, da Arturo Vidal.

Alexis Sanchez

Sanchez completa la rimonta della Roja, siglando il momentaneo 2 a 1 sulla Colombia. Tocco per scavalcare il portiere e gol a porta vuota. Vantaggio effimero, che svanisce allo scadere grazie alla rete di Radamel Falcao.