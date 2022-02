Inter, Lautaro non è incedibile: due club pronti all’assalto

Inter, la prossima estate i nerazzurri potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo e cedere anche Lautaro Martinez.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che nonostante il rinnovo di qualche mese fa la società nerazzurra starebbe valutando un’eventuale cessione del Toro. L’argentino sta vivendo un periodo complicato dal punto di vista realizzativo, non rispettando le aspettative sul suo conto. È a secco da ben 7 partite in campionato a cui si possono aggiungere anche le sfide di Coppa Italia e l’ultima di Champions League. In questo 22 ha realizzato un solo gol su calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa, mentre il suo ultimo gol su azione risale allo scorso 17 dicembre con la Salernitana. Adesso Lautaro è chiamato a riscattarsi e a tornare su alti livelli per riprendersi l’Inter. I prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro, ma c’è da sottolineare che la sua cessione potrebbe concretizzarsi soltanto di fronte ad un’offerta adeguata.

Secondo quanto riportato dall’Inghilterra il futuro del giocatore potrebbe essere in Premier League. Come riferisce il The Sun, sulle sue tracce ci sarebbero Arsenal e Manchester City pronte a tentare l’assalto nella prossima sessione di mercato estiva. I nerazzurri nel frattempo si starebbero guardando intorno alla ricerca dell’eventuale sostituto dell’argentino (clicca qui per approfondire).