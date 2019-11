Inter, Lautaro mostruoso, "Lukaku un grande personaggio"

Una partita mostruosa, solo cos' può essere definita qualla della coppia d'attacco nerazzurra a Praga. Lautaro e Lukaku hanno dato spettacolo, giocando con un'intesa formidabile, in grado di creare occasioni a ripetizione.

Il giovane centravanti argentino è stato il primo a parlare dopo il 3 a 1 allo Slavia ai microfoni di SkySport. Il Toro era stremato ma raggiante, ha detto che non ha nessuna importanza chi segna, l'unico obbiettivo era aiutare la squadra a portare a casa il risultato pieno. Lui e Lukaku sanno di dover essere i primi difensori, andando a pressare alti sulle ripartenze avversarie ed è un piacere farlo con un gran personaggio come Romelu.

Pensando alla prossima gara, quella finale del girone con il Barca a San Siro, Lautaro ha detto che tutti i nerazzurri sono consapevoli di aver sbagliato la prima gara con lo Slavia in casa, poi al Camp Nou e a Dortmund l'Inter ha giocato due primi tempi straordinari ma non è bastato. Con il Barcellona sarà necessario giocare come in quei due primi tempi.