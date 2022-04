Inter, Lautaro meglio di Ibra e Giroud insieme: record ad un passo

L'Inter si gode un Lautaro Martinez in forma smagliante.

Dopo mesi di difficoltà e soprattutto senza segnare, il Toro ha ripreso a far gol e sembra intenzionato a non smettere. Nella vittoria di ieri contro la Roma di Mourinho, uno dei migliori in campo è stato proprio l'argentino (qui le pagelle del match). Simone Inzaghi ha ritrovato il suo numero 10 ed ora può puntare su di lui sulla volata finale verso lo Scudetto. La sconfitta del Napoli contro l'Empoli lascia il discorso "primo posto" solo alle milanesi. I nerazzurri hanno in mano le chiavi per la vittoria finale e spetta a loro cercare di vincere per il secondo anno consecutivo il titolo di Campioni d'Italia. Importante sarà la potenza di fuoco dell'attacco nerazzurro in questo finale di stagione.

Con la rete di ieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez è arrivato a quota 16 gol in Serie A, esattamente il doppio di Ibra e di Giroud, fermi entrambi a quota 8. Dunque le due punte del Milan, messe insieme raggiungono a stento la quota gol del Toro, che è già arrivato a 20 reti stagionali. L'argentino è ad un passo dal record personale di gol messi a segno in una stagione (21 sotto la guida di Antonio Conte). Adesso l'Inter potrà contare ulteriormente sul bomber sudamericano per vincere le ultime rimaste e provare a portarsi a casa un "mini triplete": Supercoppa italiana, Coppa Italia e Campionato.

Intanto in vista del recupero contro il Bologna, di mercoledì, Inzaghi spera di riavere a disposizione sia Caicedo che Vidal, ma dal centro di allenamento dei nerazzurri non arrivano buone notizie (qui le ultimissime).