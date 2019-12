Inter, Lautaro Martinez consacrato anche dall'UEFA

Anche l'Uefa consacra Lautaro Martinez tra i giocatori europei che più si sono messi in mostra in questa prima fase di stagione di coppe europee. Il sito UEFA.com propone l'undici delle rivelazioni della Champions per quanto riguarda la fase a gironi conclusa da poco. I criteri utilizzati sono l'età pari o inferiore a 24 anni ed il debutto in Champions League nel 2019 o una precedente esperienza limitata, ragazzi che comunque abbiano fatto un grande salto in avanti quest'anno.

In porta il napoletano Meret, mentre nella ipotetica difesa a 4 figurano Hakimi del Borussia Dortmund, Benjamin Pavard del Bayern, Dayot Upamecano del Lipsia, Renan Lodi dell'Atlético Madrid.

I 3 centrocampisti sono Sander Berge del Genk, Havertz del Bayer Leverkusen e Dani Olmo della Dinamo Zagabria.

Il reparto avanzato proposto dall'Uefa vede schierati Rodrygo del Real Madrid, il neo acquisto del Borussia Dortmund Haaland, che ha giocato la prima fase delle coppe nel Salisburgo e ​​​​​​​Lautaro Martínez.

Questo il commento per l'investitura del Toro nerazzurro: "cinque gol nella fase a gironi non sono stati sufficienti ai nerazzurri per superarla, ma hanno sicuramente messo in mostra gli attributi di Lautaro: ritmo, potenza, industria, flessibilità e un grande fiuto per la porta.