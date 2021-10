Inter, Lautaro ma non solo: arrivano aggiornamenti per un altro rinnovo

L’Inter è al lavoro per rinnovare i contratti ad i suoi elementi migliori. Non solo Lautaro Martinez, in arrivo anche quello di Nicolò Barella.

Il centrocampista, sempre più leader dei nerazzurri, si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024, ma la società sarebbe pronta ad aumentargli l’ingaggio per premiarlo e blindarlo anche per il futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le parti avrebbero già avviato i contatti e sarebbero pronte a chiudere. Alessandro Beltrami, agente del sardo, ha incontrato Piero Ausilio qualche giorno fa in un hotel di Kiev per discutere dell'affare. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.

Il primo grande rinnovo che dovrebbe essere ufficializzato non sarà quello di Barella ma quello di Lautaro Martinez. Le parti avrebbero raggiunto nelle scorse settimane l'accordo definitivo e starebbero limando gli ultimi dettagli. Il suo agente, Alejandro Camano, ha ribadito nella giornata di oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss (potete leggere qui la notizia integrale) la trattativa per il rinnovo e la volontà del suo assistito di voler restare in nerazzurro. Resta ancora in stand-by il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e non avrebbe ancora trovato un’intesa. L’idea dell’Inter sarebbe quella di offrigli un sostanziale aumento dell’ingaggio a circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, la stessa cifra guadagnata da Hakan Calhanoglu (ne parliamo anche qui). Ci sarebbe ancora distanza tra le parti e le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per sbloccare la situazione.