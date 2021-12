Inter, Lautaro Toro scatenato. Ma ci sono due tabù da sfatare

Inter, uno dei principali protagonisti della vittoria di ieri sera contro il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri è stato senza dubbio Lautaro Martinez.

L’argentino ha offerto una prestazione superlativa segnando due reti ma macchiata soltanto dall’errore dal dischetto. Ieri ha sbloccato il match con un’incornata da bomber di razza per poi sfruttare alla grande l’ottimo assist di Nicolò Barella. In questa stagione ha già raggiunto quota 10 reti in campionato stabilendo anche un record personale, ovvero quello di trovare il gol per ben 4 partite di fila. Il punto di svolta può essere rappresentato dalla rete realizzata contro il Napoli. Il Toro da allora si è tornato decisivo anche in zona gol dopo un periodo di digiuno tra ottobre e metà novembre.

Adesso è chiamato a sfatare altri due tabù, ovvero i calci di rigore e il gol in Europa. Finora ha sbagliato due tiri dal dischetto sui cinque calciati. Il primo errore in questa stagione è stato quello contro il Milan, che avrebbe potuto dare i tre punti e poi quello di ieri sera. Nonostante gli errori, Simone Inzaghi ha ribadito che sarà lui il primo rigorista anche per il futuro. Da risolvere anche il problema in Champions League. Lautaro deve assolutamente sbloccarsi anche in Europa, dove non segna dallo scorso 3 novembre 2020, in occasione della sconfitta esterna contro il Real Madrid della passata stagione. Oggi l’Inter ha scoperto che dovrà affrontare l'Ajax agli ottavi di finale (potete leggere qui tutte le altre sfide) ed ha bisogno del miglior Lautaro Martinez possibile per lottare per i quarti.