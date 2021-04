Inter, Lautaro entra a far parte della scuderia dell'agente di Hakimi

Lautaro Martinez dopo la separazione dai suoi agenti Beto Yaque e Rolando Zarate, avvenuta qualche settimana fa, adesso fa parte ufficialmente della scuderia di Alejandro Camano, procuratore di Hakimi.

A confermare la notizia è l'agenzia stessa, Fool Feet, che ha annunciato sul suo sito e con un post su instagram che il calciatore ora fa parte del team.

Ancora non si sa quale sarà il manager che assisterà El toro che si occuperà anche della trattativa per il rinnovo con la società nerazzurra. Marotta nel frattempo è tranquillo: l'attaccante argentino ha tutta l'intenzione di proseguire la sua carriera in nerazzurro.