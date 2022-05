Inter, Lautaro è super. Ora ha superato Lukaku: il dato sorprendente

Inter, il Toro Martinez è da record.

Lautaro Martinez sta dimostrando con i fatti di essere un attaccante di caratura mondiale. L’argentino quest’anno ha battuto il suo record di gol stagionali in nerazzurro, andando in rete in tutte le competizioni in cui ha partecipato l’Inter ovvero campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dopo il periodo di appannaggio vissuto nei primi due mesi del 2022 Lautaro si è di nuovo sbloccato e non ha smesso di segnare. Con la doppietta di venerdì contro l’Empoli è arrivato a 11 gol nelle ultime 11 partite di Serie A.



Quest’anno El Toro doveva dimostrare di essere pronto a compiere il salto di qualità, anche per l’addio di Lukaku che da tanti analisti era considerato il trascinatore dell’Inter e senza il quale anche l’argentino si sarebbe spento. Se è vero che un'alchimia come quella della "LuLa" non si è avuta quest'anno con i vari Dzeko e Correa, è comunque interessante mettere a confronto i numeri di Lukaku con quelli di Lautaro come fatto da SkySport.



Il belga lo scorso anno, a fine stagione, aveva collezionato 36 presenze, segnando 24 gol grazie a 4 multimarcature (doppiette o triplette) e andando in gol in ben 20 gare. Lukaku ha segnato dunque un gol ogni 120 minuti. I numeri di Lautaro quest’anno dimostrano che l’argentino sta confermando di essere all’altezza del suo ex compagno di attacco, anzi addirittura di superarlo. Infatti il numero 10 argentino nelle 33 presenze in campionato finora giocate ha segnato 19 gol, con una media di una rete ogni 112 minuti. Lautaro è andato in gol in 15 gare e delle 19 reti segnate ben 16 sono state decisive per portare a casa punti, quelle decisive di Lukaku erano state 18 su 24.

Il Toro dunque sta confermando il suo trend di crescita come goleador, ma anche all’interno della squadra nerazzurra della quale sta diventando uno dei leader. A soli 24 anni Lautaro ha già superato per la terza stagione consecutiva quota 20 gol e sembra avere ancora ampissimi margini di miglioramento. Quest'anno restano ancora 3 partite per migliorare il suo record di gol, ma anche per poter ampliare il suo palmares personale che già lo vede detentore di un campionato italiano, una supercoppa italiana e una Coppa America con la sua Argentina. Se le percentuali dello scudetto bis sono ridotte a un lumicino per l'Inter, gara apertissima sarà quella di mercoledì a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.



Coppa che in casa Inter manca da 11 anni e che il toro farà di tutto per portarsi a casa.