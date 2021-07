Inter, Lautaro è carico: "Sono felice, il club mi aiuta. Il nutrizionista..."

Inter, le parole di Lautaro Martinez. Il Toro, pronto a riprendersi l'attacco in coppia con l'amico Romelu Lukaku, si racconta al quotidiano spagnolo As.

"Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest’anno ho provato sensazioni che non conoscevo. Mi sento molto felice e soddisfatto della mia carriera", le dichiarazioni rassicuranti dell'argentino nella trascrizione proposta da gazzetta.it.

Lautaro pronto a rilanciare la sfida e grato per il lavoro che assieme all'Inter ha fatto in queste stagioni. "Tutto quello che faccio all’Inter mi aiuta a far bene con la nazionale", il racconto dell'attaccante.

Motivatissimo, dunque, per un futuro ancora da protagonista. Le parole di queste ore di Lautaro Martinez sembrano trasferire tendenziale serenità su quelli che saranno gli scenari. Ancora all'Inter per competere verso nuovi importanti traguardi. Intanto, quest'estate si è preso pure l'Argentina, trionfando - in coppia con la stella Lionel Messi - nella Copa America.

Un calciatore, ormai, a tutto tondo. Lautaro ha raggiunto la dimensione internazionale. "Fisicamente sono migliorato parecchio: mi sono preparato con attenzione, seguito anche da un nutrizionista, e ho raggiunto un livello di forma altissimo". E in effetti Lautaro ha mostrato affidabilità e continuità nell'ultima stagione. Tante gare, sempre al top. Musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri che vogliono continuare ad ammirarne le gesta in campo.