Inter, Lautaro a Mediaset: "Secondo tempo da immaturi"

E' una sconfitta che lascia senza dubbio l'amaro in bocca quella del Signal Iduna Park di questa sera dell'Inter.

La squadra di Antonio Conte - così come fatto al Camp Nou contro il Barcellona - svolge un primo tempo da urlo ma nella seconda parte di gara crolla. A commentare la sfida con i tedeschi, ci ha pensato Lautaro Martinez. Queste le parole dell'argentino alla Mediaset:

"Siamo stati immaturi nel secondo tempo. Loro non ci hanno regalato un centimetro, è triste perché era una grande opportunità e non siamo riusciti a fare molto per portare dei punti a casa. Problemi di esperienza? Non credo".