di Redazione, pubblicato il: 07/08/2023

(Inter) Dopo il tradimento di Lukaku ed il voltafaccia di Scamacca l’attacco dell’Inter è in piena emergenza. La cena dello staff di mercato con Inzaghi doveva chiarire il nuovo obbiettivo. Il mister, è cosa risaputa, propende per l’usato sicuro di Morata, la dirigenza rivolge le sue attenzioni a Balogun, prospetto che potrebbe esplodere in nerazzurro ma ancora senza grande esperienza. Sarà questa la settimana decisiva per capire chi affiancherà Lautaro e Thuram nel reparto offensivo della stagione che va ad iniziare.

Nel frattempo sembra in uscita un altro componente della prima linea nerazzurra. Sebastiano Esposito, rientrato dopo la buona seconda parte di stagione al Bari, sembra già con le valigie in mano.

Stavolta per approdare in serie A visto che la destinazione vicina sarebbe Verona. Sky Sport conferma che la squadra veneta è fortemente interessata al prestito del maggiore dei tre fratelli nerazzurri. Probabile l’accordo definitivo nelle prossime ore.