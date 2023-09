Inter, l’arma in più di Inzaghi per il derby

di Redazione, pubblicato il: 06/09/2023

(Inter) L’allungamento del contratto è ufficiale, Simone Inzaghi sarà alla guida dell’Inter fino al 2025 (almeno). Cade dunque anche l’ultima leggera nube sul futuro della panchina nerazzurra.

La sosta per le nazionali priva il tecnico di una lunga serie di giocatori proprio prima del derby del 16 settembre prossimo. La stracittadina arriva in un momento di forma strepitosa di entrambe le squadre, prime in classifica, gol a raffica, Lautaro e Giroud che che iniziano la stagione come meglio non potevano. L’Inter a differenza del Milan può vantare un piccolo record in più, zero gol subiti nelle prime tre stagionali, un unicum in tutti i top club europei.

Bastoni decisivo

Inzaghi si troverà ad affrontare il 4-3-3 rossonero sapendo di poter fare affidamento sull’apporto formidabile dei suoi esterni. Ma c’è un’arma in più su cui può contare ancor più che in passato: la capacità di Bastoni di essere decisivo in entrambe le fasi. Contro la Fiorentina non ha solo annullato Nico Gonzalez ma ha saputo trasformarsi in una risorsa in più per la fase offensiva.

I dati parlano per lui: 5 passaggi decisivi, 5 occasioni da gol create, numeri che da soli spiegano l’importanza del difensore nello scacchiere del gioco di mister Inzaghi.