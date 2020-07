Inter: la valutazione dei risultati deve essere rivista

Le differenze tra le diverse squadre è la base di ogni campionato. Si sa che esistono società che puntano alla vittoria finale,altre che cercano un piazzamento ed altre che lottano per la salvezza;da che ho memoria e mi sono interessato al calcio è sempre stato così.

Nel corso di una stagione,peró, si palesano squadre che,prestazione dopo prestazione, si candidano ad essere la rivelazione dell’anno.Quest’anno, a parer mio, Verona e Sassuolo sono le vincitrici di questo,chiamiamolo, best performing act; ad essere sinceri il Sassuolo sono anni che milita in serie A ed è,da sempre, una squadra ostica da affrontare.

Dopo le partite contro Sassuolo e Verona,pareggiate in malo modo per carità, l’Inter è stata letteralmente massacrata da stampa e tv; si vociferava di una spaccatura tra Mister e Marotta,di giocatori scontenti, di un gruppo senza direzione,di mail mandate per errore addirittura al Mr. Zhang; a questo sommiamo la multa a Brozovic e relativo alcool test ed il gioco è fatto. Processi mediatici,tifosi inquieti, social network presi d’assalto con commenti pieni di livore e,talvolta, odio.Per la cronaca: il Sassuolo ha pareggiato con l’Inter e con la Juve (stesso risultato 3-3) e vinto a Roma contro la Lazio ( 0 3); il Verona ha pareggiato con l’Inter (2-2), vinto contro la Juventus (2-1 prima dello stop) e pareggiato contro quell’Atalanta incensata ed osannata da tutti.

Proviamo a fare un quiz: quale è stata l’unica società ad essere stata maltrattata dopo questi risultati? Quale gruppo non era all’altezza dei sogni dei tifosi? Quali sono stati i colori societari, secondo i saccenti, non rispettati?Se a queste domande sapete la risposta non preoccupatevi: non si tratta di mania di persecuzione,ma di un tiro al bersaglio che affonda le radici in una lontana conferenza stampa; vi diamo un indizio. Il protagonista di quella era brizzolato,amico di pochi e portoghese.

Trovata la soluzione?