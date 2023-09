Inter, la teoria di Sacchi smontata in quattro righe

di Redazione, pubblicato il: 07/09/2023

(Inter) In vista del prossimo derby, Arrigo Sacchi è tornato nelle ultime ore a parlare del gioco dell’Inter che a suo avviso vive di spunti individuali mentre il Milan si esprime al meglio grazie alla coralità della sua azione.

La visione dell’ex CT azzurro è stata pesantemente criticata da Gianni Visnadi su “Microfono Aperto”

“Sacchi parla da grande allenatore e uomo di calcio, dicendo cose che possiamo condividere o meno. Io per esempio non condivido il fatto che l’Inter non gioca bene, gioca bene eccome. Fa un calcio molto veloce, preparato, molto ragionato perché non arriva mai casualmente in porta. Anche il suo contropiede, che non è quello esasperato di Mourinho o Allegri, ma è un contropiede pensato e costruito. Credo che il Milan abbia vissuto di individualità come nessun altro grazie al giocatore più forte del nostro campionato che è Leao. Però non è fazioso perché ha allenato il Milan, penso che del Milan non gli importi nulla come bandiera o tifo”.