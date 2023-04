Inter, la strategia della società, solo la carota niente bastone

di Redazione, pubblicato il: 17/04/2023

(Inter) In un lungo editoriale sulla Gazzetta dello Sport odierna, Andrea Di Caro analizza le responsabilità di quanto sta avvenendo in casa nerazzurra. Giocatori, società, allenatore, tutti sotto accusa.

Il rendimento double face tra Coppa e campionato sta mettendo a serio rischio la qualificazione alla Champions del prossimo anno. L’analisi parte da una notizia che non era fino ad oggi emersa: un premio zona Champions.

“La notizia che l’Inter stia valutando di dare un premio ai giocatori, se a fine stagione riusciranno a centrare la zona Champions, dimostra tre cose: in che momento difficile si trovi oggi la squadra; quale tremenda paura abbia il club di non arrivare all’obiettivo minimo stagionale (che garantisce gli introiti maggiori); che per motivare giocatori già strapagati serve un altro bonus economico.”

In altri tempi, dopo prestazioni a ripetizione senza nerbo, la società avrebbe scelto strade diverse per richiamare i giocatori alle loro responsabilità. Almeno un ritiro punitivo sarebbe stato un segnale importante. A quella del bastone si preferisce invece la strategia della carota.