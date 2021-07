Inter, la stagione parte, tra i convocati un'assenza di rilievo

Parte domani la stagione nerazzurra con la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Simone Inzaghi, poi giovedì 8 luglio tutti alla Pinetina per l'inizio dei lavori, in attesa dei nazionali.

Il gruppo interista si appresta a preparare il campionato con lo scudetto sul petto e tante incertezze. L'uscita di scena di Antonio Conte apre scenari tutti da scoprire, la personalità di Inzaghi dovrà reggere l'impatto di un' attenzione da parte dei media e dei tifosi da sempre continua e stressante. Le difficoltà societarie hanno portato per il momento alla cessione di Hakimi, nessuno può dire al momento se altri big nerazzurri seguiranno la stessa sorte.

Per il sostituto del talento marocchino ancora tutto è in alto mare e poi c'è il dramma di Eriksen, che ha privato l'Inter del suo cervello più lucido nella zona nevralgica del campo, Calhanoglu non ha le stesse caratteristiche del danese anche se garantisce freschezza e imprevedibilità. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono chiamati a fare i salti mortali per assemblare una rosa in grado di competere anche quest'anno per il titolo e raggiungere almeno gli ottavi di Champions League, obbiettivo sempre sfuggito negli ultimi due anni.

.Il “Corriere dello Sport” riporta a lista dei 24 convocati da Simone Inzaghi giovedì. I portieri Handanovic, Radu, Stankovic, Cordaz e Brazao, i difensori D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov , Gravillon, Pirola e Vanheusden (di cui è probabile il rientro dallo Standard Liegi), gli esterni Darmian, Dimarco, Dalbert e Vagiannidis. I centrocampisti Agoumé, Gagliardini, Sensi, Nainggolan, attaccanti Salcedo, Pinamonti. Esposito, Colidio e Mulattieri.

Non c'è Joao Mario, in attesa di capire se le trattative serrate degli ultimi giorni con il Benfica permetteranno la sua cessione a titolo definitivo.