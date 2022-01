Inter, la sorpresa della Curva nerazzurra per l’uomo del destino

Inter Curva Nord Mourinho - Josè Mourinho tornerà a calcare il prato di San Siro domani in occasione di Milan Roma. Anche se manca ogni riferimento al mondo Inter, la Curva Nord non si è fatta scappare l’occasione di esprimere allo Special One l’affetto di tutta la tifoseria nerazzurra.

Appena sceso dal pulmann infatti Mourinho ha incontrato una delegazione del tifo organizzato interista che lo aspettava per consegnargli una targa con una dedica speciale come chi la doveva ricevere: “La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, ma sei e resterai sempre uno di noi”

Il tecnico del Triplete è apparso visibilmente emozionato per la dimostrazione di affetto che i tifosi dell’Inter gli hanno voluto dimostrare ancora una volta.