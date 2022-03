Inter, la società ha preso una decisione importante sul futuro di Inzaghi

Inter, la società ha preso la decisione sul futuro di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il tecnico nerazzurro stava iniziando a parlare del rinnovo contrattuale con la società nerazzurra, ma ogni tipo di trattativa è stata, quantomeno al momento congelata, perchè troppa è ancora la delusione, in viale della Liberazione, per la rimonta subita dai nerazzurri da parte delle squadre rivali per la lotta al tricolore, compresa la Juventus che sarà la prossima avversaria in campionato in una partita che si preannuncia davvero da brividi.

C'è da dire, però, che se da un lato è vero che la dirigenza è rimasta parecchio delusa dal girone di ritorno della squadra, è altrettanto vero che al momento l'intenzione è quella di andare avanti con il tecnico ex Lazio. Non si parlerà di rinnovo, nell'immediato, ma al termine della stagione, ci si siederà intorno ad un tavolo e si parlerà in maniera onesta degli obiettivi raggiunti e di quelli, eventualmente, falliti da parte della squadra nerazzurra. Una situazione, quella di Inzaghi, che non è a rischio, ma qualche dubbio inizia a sorgere.

Infatti, come anticipato sopra, si stavano iniziando alcune trattative per il rinnovo del contratto che sono state bloccate. Se prima Inzaghi era il centro del progetto nerazzurro, adesso lo è ancora, ma prima di prendere un impegno a lungo termine, la società vuole risultati e per risultati si intende la vittoria di trofei, soprattutto se, come accaduto in questa stagione, l'Inter aveva ben sette punti di vantaggio sulle seconde fino al derby e con una partita in meno da giocare.