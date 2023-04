Inter, la società detta la linea a mister Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 17/04/2023

(Inter) In collegamento con Sky Sport Matteo Barzaghi ha riferito sugli indirizzi che la società ha imposto a Inzaghi dopo la sconfitta con il Monza.

“La cosa fondamentale, che è stata spiegata a Simone Inzaghi ieri sera, è che bisogna andare nella prossima Champions League. E che conta più della finale di questa Champions League, a meno che non la vinca: lì avrebbe fatto tombola. Per la società, per le esigenze e necessità economiche, è fondamentale e cosa principale arrivare alla Champions League dell’anno prossimo. Se non succede cambiano tutti i programmi, a partire dall’allenatore: non potrà essere Inzaghi. Saranno congelate le trattative del rinnovo, chi spera di essere riscattato difficilmente lo sarà senza Champions League. Le esigenze economiche impongono la qualificazione”.