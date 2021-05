Inter: 'La situazione è stata drammatizzata. Conte? Ci sono motivi che...'

Oggi, lunedì 24 maggio, potrebbe essere la giornata per conoscere il futuro di Antonio Conte. Il tecnico resterà o meno alla guida dell'Inter anche per la stagione 2021-2022? In attesa dell'incontro con il presidente Steven Zhang, che secondo i bene informati si dovrebbe tenere già nel pomeriggio, si fanno tantissime ipotesi. Nelle scorse ore, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club', è intervenuto anche il giornalista Sandro Piccinini.

Secondo la sua ricostruzione "all'inizio della scorsa settimana la situazione era un po' più delicata". Poi però sono arrivati i cinque gol rifilati all'Udinese, la festa Scudetto, le lacrime di gioia dei tifosi, i 12 punti di vantaggio sul Milan secondo classificato e quindi "il suo ruolo - ha aggiunto Piccinini - è stato valorizzato". Il giornalista ha poi sottolineato che "il gruppo che è cresciuto", certo "ha bisogno di qualche ritocco per affrontare la Champions, ma non di una rivoluzione". Piccinini, durante 'Sky Calcio Club', ha quindi concluso sottolineando come "mi sembra che si sia drammatizzata troppo la situazione intorno all’Inter, tutte le società stanno avendo problemi. E Conte ha mille motivi per rimanere".