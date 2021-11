Inter, la situazione di un big ora preoccupa. Il titolarissimo potrebbe partire

Inter, aleggia un'ombra intorno al futuro di Stefan De Vrij.

Da giorni circolano voci su un possibile futuro dell'olandese lontano dall'Inter, e questa mattina la Gazzetta dello Sport è tornato sull'argomento. Il giocatore arrivò in nerazzurro dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Lazio nel 2018, e ora chissà che lo stesso scenario non possa ripresentarsi. L'attuale accordo con il club guidato da Suning scadrà nel 2023. Al momento non ci sono stati colloqui per il rinnovo, tema che, continua la rosea, dovrebbe essere caldo vista l'imminente scadenza. Sullo sfondo, va ricordato, c'è Mino Raiola, agente del calciatore con il quale non è mai facile trattare. L'ombra si fà più densa se si tiene presente che uno dei maggiori estimatori di De Vrij, ossia Antonio Conte, si è appena accasato in un club molto ricco.

La possibilità che il tecnico tenti di portare il giocatore al Tottenham ci sono. Lo stesso difensore però ha recentemente dichiarato che non ci sono stati contatti con il suo ex allenatore. Il collegamento tra i due sarebbe naturale, ma al momento non c'è nulla. La situazione tuttavia è lontana dall'essere tranquilla, e nei prossimi mesi si capirà quale sarà l'intenzione dell'olandese. Intanto il giocatore tiene in apprensione Simone Inzaghi anche da un altro punto di vista. Il giocatore infatti è in dubbio per la delicatissima sfida contro il Napoli prevista per Domenica sera. Con la maglia dell'Olanda ha accusato un fastidio che verrà valutato nella giornata di oggi (qui il punto sulla situazione degli infortunati). Il difensore, così come Dzeko, è tornato a Milano anticipatamente, e gli esami che verranno svolti faranno capire se il tecnico nerazzurro potrà far affidamento sulla sua colonna o meno contro gli uomini di Spalletti.