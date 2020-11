Inter, la situazione di Conte diventa un giallo, troppi perchè

Enzo Bucchioni in un editoriale per TMW torna ad analizzare la situazione in casa nerazzurra e l’atteggiamento di Antonio Conte.

Secondo l’opinionista la situazione in casa Inter somiglia sempre più ad un giallo. L’allenatore con il coltello tra i denti è svanito, sostituito da una controfigura che parla di calcio positivo e moderno penalizzato solo da episodi sfortunati ed errori arbitrali. “Ma ci crede davvero” si chiede Bucchioni, facendo osservare che lo scorso anno i gol subiti a Madrid nell’ultimo turno di Champions League lo avrebbero visto protagonista di reazioni furibonde, soprattutto in occasione del gol decisivo dei Blancos. L’Inter ha perso intensità e lucidità insieme al suo tecnico, cui viene rimproverata la sostituzione di Barella considerata un errore da matita rossa.

L’analisi del giornalista toscano si spinge a tentare una risposta ai mille interrogativi: “non sarà invece (aspetto smentite) che in quella famosa riunione del “volemose bene” interista, Conte si aspettava di essere cacciato e invece non l’hanno fatto, lui non si è dimesso per non rimetterci una venticinquina di milioni e il matrimonio va avanti per inerzia, senza passione? “

L’articolo si conclude evidenziando un’altra “stranezza” per il carattere del tecnico leccese ovvero l’assenza in rosa di un sostituto di Romelo Lukaku, senza che abbia proferito parole rispetto a questa lacuna. “Perché ? – si chiede il giornalista - Potrei pensare tante risposte, ma aspetto gli eventi e prima o poi capiremo chi o cosa ha fatto cambiare Conte”.

La partita di domenica contro l'Atalanta si presenta come un altro passaggio delicato per il tecnico nerazzurro. Sicuramente non decisivo perchè la stagione è ancora lunga ma le polemiche al suo riguardo iniziano a diventare davvero pesanti e la società sfrutterà probabilmente la sosta per le nazionali per fare un primo esame sui risultati di questo inizio stagione.