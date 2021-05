Inter, la rivelazione che fa sognare: che tesoretto per il mercato!

Inter, nel giorno in cui sembra essere ad un passo la concretizzazione dell'arrivo del prestito torna a fare rumore una notizia riportata qualche giorno fa e rimarcata ieri dal giornalista sportivo Maurizio Pistocchi.

Quando si vociferava dell'arrivo del prestito da parte di Oaktree quest'ultimo aveva parlato di un budget cospicuo per il mercato.La somma destinata alla campagna acquisti infatti si sarebbe aggirata addirittura sui 100 milioni di euro.

Cifra cospicua per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ieri, rispondendo ad una domanda di un tifoso su twitter, Pistocchi ha risposto così."I soldi per il mercato ci sono: soprattutto se PIero Ausilio riesce a vendere qualcuno degli esuberi",