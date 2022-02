Inter, la rissa nello spogliatoio decise un derby storico

Inter derby - 9 febbraio 2020, la pandemia era agli inizi, nessuno ne immaginava gli sviluppi devastanti. San Siro era pieno come un uovo per il derby, Padelli sostituiva tra i pali Handanovic fermo ai box per infortunio, negli ultimi 5 minuti del primo tempo Rebic e Ibrahimovic fecero volare i rossoneri. Un 2 a 0 che sapeva di disfatta per l’Inter capolista, rientrata negli spogliatoi a testa bassa.

Quello che successe nelle viscere del Meazza nell’intervallo è stato raccontato ieri da Borja Valero.

“Il derby in cui perdevano 2-0, fu incredibile. A fine primo tempo eravamo devastati. C’erano alcuni compagni che litigavano. È arrivato mister Conte e ha detto “così vi voglio, voglio che litighiate!”. Qualcuno provava a separarli, ma lui ribatteva “no, gli fa bene, lasciali litigare!”. Poi siamo tornati in campo e li abbiamo massacrati".

Come andò la ripresa lo sappiamo bene. Brozovic riaprì le sorti del derby centrando l’angolino con un tiro dal limite, Vecino e De Vrij la ribaltarono, il palo di Ibra al 90mo fece sobbalzare le coronarie degli 80 mila poi nel recupero arrivò la capocciata di Lukaku a suggellare il 4 a 2 dell’Inter, con il belga immortalato con la bandierina in mano a mo’ di scettro regale offerto al popolo nerazzurro in segno di trionfo.