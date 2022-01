Inter, la risposta alla Juventus per Vlahovic sono tre colpi a giugno

Inter, la risposta alla Juventus per Vlahovic sono tre colpi per giugno.

In queste ultime ore, la trattativa del momento è quella del possibile passaggio dell'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, alla Juventus per circa 75 milioni di euro. Un'operazione che ha scandagliato l'intero mercato italiano, visto che raramente si è visto un capocannoniere della Serie A lasciare a gennaio la propria squadra. Dal canto suo, l'Inter, non resta a guardare ed è pronta a rispondere alla Juventus in vista del mercato estivo e vuole farlo con tre colpi davvero molto interessanti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio, nel loro lavoro certosino di programmazione in vista della prossima stagione, avrebbero bloccato il difensore del Torino, Gleison Bremer, il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, e l'attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca. Un terzetto che potrebbe rappresentare davvero un'ottima base di ripartenza per il prossimo anno, soprattutto se dovessero esserci delle partenze per finanziare il mercato e non appesantire il bilancio.

Soprattutto per quanto riguarda Scamacca, l'attenzione dei nerazzurri è davvero molto alta, e adesso, con il probabile acquisto da parte della Juventus di Vlahovic, la strada per arrivare all'attaccante sembra essere più semplice. Insomma, qualcosa si muove fin da adesso e può essere che questa estate, questi nomi, potrebbero far parte della rosa allenata da Simone Inzaghi. Intanto, l'Inter, è molto vicina a concludere un colpo molto importante per quanto riguarda la fascia sinistra, ovvero Robin Gosens dall'Atalanta per cui, in caso di arrivo, sarebbe battuta la concorrenza del temibile Newcastle.