Inter, la richiesta di Inzaghi alla squadra per le prossime due partite

Inter, Simone Inzaghi ha fatto una richiesta ai suoi in vista della fine del girone d'andata.

Il tecnico nerazzurro è completamente calato nella realtà interista e nelle ultime settimane sta prendendo gli applausi da parte della critica, sia per i risultati raggiunti, che vedono l'Inter in cima alla classifica del campionato ed agli ottavi di Champions League, sia per il gioco espresso che, in maniera così continua, a Milano non si vedeva da anni. Una bella soddisfazione per l'ex Lazio che, però, non vuole assolutamente nessun calo di concentrazione da parte dei suoi in vista delle ultime due partite prima della pausa contro Salernitana e Torino.

Inzaghi, infatti, durante l'allenamento di oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe detto ai suoi di tenere le antenne dritte perchè l'obiettivo è quello di portare a casa sei punti dalle prossime due partite, per laurearsi campioni di inverno, provare ad aumentare il distacco dalle inseguitrici ed affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno che, nella sua fase iniziale, vedrà la squadra nerazzurra affrontare tutte le più forti tra campionato e Supercoppa Italiana, con in mezzo anche il complicatissimo impegno di Champions League contro il Liverpool.

Intanto, dall'allenamento, arrivano buone notizie da parte di Matteo Darmian, che oggi si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per la partita di Salerno. Nei prossimi giorni lo stesso Simone Inzaghi prenderà una decisione definitiva a tal proposito, altrimenti, quasi certamente, si vedrà l'ex Manchester United, nella partita contro il suo passato, ovvero il Torino di Ivan Juric.