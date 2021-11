Inter, la questione rinnovi affrontata da Inzaghi: gli aggiornamenti

Inter, la partita col Milan è sempre più vicina.

Il Derby di Milano è una stracittadina attesa non solo all'interno del capoluogo lombardo, bensì anche al di fuori dei confini italiani. Una sfida che regala sempre spettacolo e per la quale i tifosi "rossonerazzurri" attendono un anno intero. Alla vigilia dell'importante gara (in questo articolo vi spieghiamo come seguirla), il tecnico interista Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti accreditati (clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale).

Una di queste domande era focalizzata sui rinnovi di contratto, fattore che all'Inter stanno affrontando in maniera concreta e i prolungamenti di Alessandro Bastoni (fino al 2024), Lautaro Martinez (fino al 2026) e Nicolò Barella (anch'egli fino al 2026) ne sono una prova lampante. A riguardo, direttamente dal Suning Training Centre di Appiano Gentile il tecnico piacentino ha detto:

"Io ho la fortuna di avere una società sempre presente. Sapevamo che questa estate dovevamo fare delle uscite importanti ma al contempo la società mi è stata molto vicina e abbiamo fatto acquisti importanti. Questi rinnovi fanno capire che il progetto Inter va avanti. I rinnovi di Lautaro e Barella sono importanti, poi ci sono altri giocatori che stanno discutendo la prossima posizione ma sono molto tranquillo. Penso al campo".

Insomma, in questo momento la concentrazione di Inzaghi è incentrata solamente sulla partita contro gli uomini di Stefano Pioli in programma domani sera (7 novembre 2021). Successivamente, si passerà a pensare a prolungare i contratti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.