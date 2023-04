Inter, tre giorni hanno cambiato lo scenario di un anno

di Redazione, pubblicato il: 04/04/2023

(Inter) Fino a sabato scorso la Coppa Italia unitamente al passaggio alla semifinale di Champions era ritenuto da gran parte degli addetti ai lavori un risultato che avrebbe messo Inzaghi in condizioni di continuare la sua avventura sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. Il quarto posto in campionato era dato per scontato.

La sconfitta con la Fiorentina ha cambiato radicalmente la lettura della situazione.

L’Inter è scivolata dietro al Milan, agganciata dalla Roma, i pericoli di scivolare in Europa League sono concreti. E se la prossima sentenza restituirà i 15 punti alla Juventus la situazione sarà ancora peggiore. Fallire la qualificazione al massimo torneo continentale del prossimo anno costerebbe alle casse nerazzurre almeno 50 milioni di euro. Le prospettive sarebbero drammatiche, mercato da via liberi tutti per gestire una situazione economica da brividi.

La Coppa Italia non è più obbiettivo primario, la partita da vincere ad ogni costo diventa quella del prossimo turno a Salerno. La società ha messo Inzaghi di fronte a questo scenario, l’attesa del derby d’Italia di stasera viene completamente depotenziata dal nuovo scenario. La Coppa Italia diventa quasi un fastidio, Salerno sarà la tappa davvero importante di questa settimana.