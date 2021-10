Inter, la prima mossa di Pif: Antonio Conte in panchina

Inter: il fondo saudita Pif acquista il Newcastle e pensa subito ad Antonio Conte per la panchina. È quanto rilanciato, oggi (venerdì 8 ottobre, ndr), da La Gazzetta dello Sport.

Andiamo come sempre con ordine. Pif, in mano al principe Mohammad Bin Salman, nelle scorse ore è subentrato dopo 14 anni al miliardario Mike Ashley. "Una trattativa tutt'altro che lampo, durata oltre un anno e più volte - ricostruisce il quotidiano tramite il suo sito internet - sembrata in procinto di naufragare. Nulla di tutto ciò: la cessione è stata portata a termine e la Premier è pronta ad accogliere l'ennesima proprietà straniera nel proprio campionato". I tifosi dei Mapies, ieri (giovedì, ndr), hanno festaggiato quando la notizia è stata resa ufficiale. D'altronde "PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media rappresentano un consorzio dell'Arabia Saudita, rispettivamente composto dal Fondo Investimenti Pubblici (PIF), ovvero il fondo sovrano del principe saudita Bin Salman che controllerà l'80% del club, dall'impresa della donna d'affari Amanda Staveley (PCP Capital Partners) e dalla compagnia RB Sports & Media" come ricorda il sito Goal.com. Il sito inglese sottolinea anche che "il fondo saudita possiede una ricchezza netta di oltre 430 miliardi di euro, vale a dire 13 volte tanto quella di dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, e addirittura 50 volte più ricco di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG".

Secondo le prime indiscrezioni, Conte è l'indiziato numero uno per prendere le redini dei Magpies che, attualmente, sono in zona retrocessione in Premier League. L'attuale allenatore Steve Bruce "ha le ore contate a causa del pessimo inizio di stagione del Newcastle, penultimo in classifica con zero successi in sette gare - conferma la Gazzetta dello Sport - Non solo Conte, però. Si fanno infatti anche i nomi di Eddi Howe, Frank Lampard e Rafa Benitez ma l'ex Inter sarebbe su una corsia preferenziale: non c’è ancora una vera trattativa, ma di fronte a progetti concreti e ambizioni reali l’ex allenatore il tecnico di Lecce non si è mai tirato indietro".