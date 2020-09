Inter, la prima grande sorpresa arriva da Sensi

L'Italia scende in campo tra poco al Franchi di Firenze contro la Bosnia per il primo impegno di Nation League. Il CT Mancini aveva lasciato intendere nei giorni scorsi che Biraghi e Barella potessero trovare spazio fin dall'inizio.

Ma le formazioni ufficiali rese note poco fa propongono una sorpresa per i tifosi interisti: Stefano Sensi torna in campo dal 1 minuto. Un centrocampo azzurro che si tinge di nerazzurro dunque in questo primo impegno della Nazionale post Cobìvid. E' una sorpresa ed una soddisfazione rivedere finalmente in campo l'ex Sassuolo che nei primi due mesi della stagione scorsa aveva fatto sognare i tifosi, prima di entrare in un tunnel di infortuni che lo hanno tenuto fuori in pratica fino ad oggi. Sarà l'occasione giusta per verificare se il folletto avrà recuperato la sua inventiva, la sua capacità di verticalizzare, che tanto sono mancate negli ultimi mesi all'Inter di Conte.

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Šehić; Kolasinac, Sanicanin, Šunjić, Cipetic; Gojac, Hadžiahmetović, Cimirot; Hodžić, Dzek, Visca.