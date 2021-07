Inter, la previsione di Mario Sconcerti è sorprendente

Mario Sconcerti non è mai banale, almeno quando parla di Inter. Il giornalista toscano oggi ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com della prossima stagione e le sue previsioni fanno parlare.

A suo giudizio Juventus, Napoli e Roma partono con qualche metro di vantaggio rispetto alla concorrenza.

Nell'analisi di Sconcerti i bianconeri restano la squadra più forte, hanno gettato al vento la scorsa stagione a causa di un centrocampo non all'altezza ma facilmente migliorabile. Gli azzurri di De Laurentiis hanno un impianto di squadra già rodato cui potranno aggiungere Osimhen a tempo pieno mentre la Roma volerà sulle ali dell'entusiasmo portato da Mourinho, con Xhaka e Zaniolo pietre miliari di una squadra equlibrata e pericolosa.

"Non posso mettere l’Inter perché ha perso Conte, la vera impronta della squadra era la sua e a questo ha aggiunto la partenza di Hakimi. Manca comunque molto alla fine del mercato, ma non penso sarà un mercato di cambiamenti fondamentali. Arriveranno tanti nuovi giocatori, pochi in grado di cambiare le gerarchie. Sarà un campionato più di grandi allenatori che grandi giocatori. La cosa più importante, e in questo metto anche l’Atalanta, sarà cercare di arrivare davvero allo scudetto. Se si giocherà per il 4° posto sarà per tutti una grande occasione sprecata».