Inter, la preghiera di Lukaku a mister Inzaghi

14/05/2023

L’Inter regola il Sassuolo pur con molte difficoltà. Protagonista assoluto della serata Romelu Lukaku che si è regalato un compleanno coi fiocchi. Prima ha sbloccato la partita con un gol da urlo, un missile al sette di Consigli sul finire del primo tempo. Poi ha chiuso i giochi quando gli emiliani speravano nella rimonta clamorosa.

Il centravanti belga nel post partita ha espresso tutta la sua felicità ed ha rivolto un appello all’allenatore.

“Vorrei tanto giocare martedì come tutti, ma è il mister a scegliere per la squadra, io do il massimo per l’Inter. Se ha bisogno di me, io ci sono”.