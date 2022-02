Inter, la porta traballa: Onana o Handanovic? Il futuro resta un rebus

Inter, sono finite nell’occhio del ciclone le recenti prestazioni di Samir Handanovic e Andrè Onana: la porta nerazzurra traballa e c’è preoccupazione per il futuro.

Il capitano nerazzurro è da qualche anno discontinuo, alternando parate strepitose ed errori evidenti. L’ultimo nel derby contro il Milan di sabato scorso in cui si è fatto trovare impreparato sulla conclusione di Giroud che ha di fatto deciso la partita. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di rinnovarlo almeno per in altra stagione e alternarlo con Andrè Onana.

Il camerunese è pronto a raccogliere la grande eredità dello sloveno ma anche lui nelle ultime uscite con il suo Camerun in Coppa d’Africa non ha di certo brillato. Nell’ultimo match valido per il terzo posto contro la Burkina Faso si è reso protagonista di un autogol spingendo il pallone col petto sul primo palo della sua porta ma si è poi fatto perdonare parando un calcio di rigore. Non è l’unico errore del classe ‘96 nella competizione, basti pensare al gol subito nella prima giornata con un’uscita a vuoto. C’è da sottolineare che il portiere è reduce da un lungo periodo di inattività dovuto alla squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi per ben 9 mesi e che dopo il suo rientro ha giocato pochissimo con l’Ajax. Onana adesso ha bisogno di giocare con continuità per ritornare in forma e farsi trovare pronto per la prossima stagione ma è molto difficile che accada con i lancieri. Anche per questo motivo l’Inter è obbligata a tenere Handanovic in modo da fargli da spalla. Chi sarà il titolare la prossima stagione? Il futuro della porta nerazzurra resta un rebus.