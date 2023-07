di Mario Spolverini, pubblicato il: 27/07/2023

(Inter) Esordio alla grande di Gaetano Oristanio nel Cagliari. Alla prima uscita stagionale contro la Primavera della Roma il giovane attaccante ha sfornato un gol di ottima fattura.

Palla conquistata a centrocampo, discesa palla al piede seminando un paio di avversari e rasoiata di destro ad incrociare sul palo opposto. La tecnica e la personalità del giovane nerazzurro in prestito alla squadra di Ranieri non sono in dubbio. A lui confermare quanto di buono messo in mostra fino ad oggi.