Inter, la nuova partnership con un top brand targato USA è... "gustosa"

Inter, Heinz entra a far parte dei partner del club nerazzurro.

La società di Zhang, alla ricerca di partner che supportino il progetto sportivo dell’Inter, ha comunicato di aver chiuso un nuovo accordo con un brand leader mondiale del settore alimentare che con la squadra meneghina fa di fatto il suo debutto nel mondo del calcio. SI tratta della Heinz, azienda statunitense leader del mercato mondiale delle salse alimentari.

Secondo quanto riportato anche da calcioefinanza.it, l’azienda a stelle e strisce sarà Official Sauce Partner dell’Inter per le prossime due stagioni. A partire già dalle prossime partite al Meazza il marchio Heinz sarà visibile non solo sui led a bordo campo, ma anche nelle sale hospitality del club nerazzurro, dove si effettueranno anche dei percorsi di degustazione.

Non sono state comunicate le cifre dell’accordo.

Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy di Heinz, ha dichiarato: “Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter: il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si sposano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day by day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro “Perfect Match” con Heinz” .



Nel concetto vitale di espandere dunque la visibilità del brand Inter a livello mondiale, anche questo accordo rientra in una delle tappe fondamentali per il rilancio del club di Zhang.