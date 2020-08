Inter, la non vittoria dell'Europa League ha conseguenze anche sul futuro

La sconfitta in finale di Europa League è stata una vera beffa per l'Inter. Non solo perchè c'era la possibilità di sollevare un trofeo dieci anni dopo la Champions vinta a Madrid, ma anche perchè questo trofeo avrebbe portato i nerazzurri a giocarsene altri in futuro.

La Supercoppa Europea, trofeo mai conquistato dall'Inter, che si giocherà il 24 settembre a Budapest contro la vincitrice della Champions e il nuovo Mondiale per club che si disputerà nel 2021. Quello che forse lascia più l'amaro in bocca è il vantaggio che avrebbe acquisito l'Inter nella Champions 2020/21.

La squadra che solleva al cielo l'Europa League viene catapultata di diritto nella prima fascia del sorteggio dei gironi di Champions, che contiene i campioni nazionali dei primi sette paesi del ranking Uefa più i vincitori della Champions, potendo così evitare un girone di ferro come è invece è capitato ai nerazzurri nelle ultime due edizioni con Barcellona e Tottenham prima e ancora blaugrana e Borussia Dortmund lo scorso anno.

Questo privilegio spetterà al Siviglia, invece all'Inter toccherà la terza fascia come lo scorso anno, rischiando nuovamente un girone molto complicato.