Inter: la musica tagliata a San Siro, troppi "inchini" per una Vecchia Signora

Chi era a San Siro ieri sera non ha potuto fare a meno di osservare, o forse meglio dire sentire, qualcosa di strano. Dopo la decisione di togliere “Pazza Inter Amala” come inno della squadra, è rimasto “C’è solo l’Inter” ad essere cantato a palla dai tifosi. Di solito gli altoparlanti lo mandano in tempo utile per anticipare l’entrata in campo delle squadre e permettere subito dopo la diffusione musichetta della serie A.

Ieri sera invece l’avvio è stato stranamente ritardato, tanto da chiudere le note ben prima del pezzo forte “io non rubo il campionato ed in serie B non son mai stato”, che i tifosi aspettavano solo di urlare di fronte ai bianconeri.

Ma non basta. Stranamente gli altoparlanti dello stadio si sono ben guardati anche dal mandare in onda le note di “Amour toujours” che i tifosi sono soliti riempire con l’ormai evergreen "Co-come mai la Champions League tu non la vinci mai…”. E’ venuto spontaneo a molti pensare che le “strane dimenticanze” fossero da mettere in riferimento alla presenza proprio della Juventus, diretta destinataria degli sfottò in entrambi i casi. Insomma quasi come se l’Inter avesse deciso di evitare due momenti di possibile “imbarazzo istituzionale” derivanti dai due spunti musicali.

I tifosi non hanno gradito e ovviamente, anche senza le basi musicali, hanno provveduto da par loro ad intonare i due cori “tagliati”. Perché le buone tradizioni è bene conservarle…