Inter, la migliore in Europa: nessuno come i nerazzurri

Segnare all'Inter in questo inizio di stagione è difficile, quasi impossibile. Dopo cinque giornate di campionato, la squadra di Antonio Conte ha subito solo una rete in campionato, quella di Joao Pedro a Cagliari alla seconda giornata. In casa, i nerazzurri hanno mantenuto inviolata la porta difesa da Samir Handanovic contro Lecce, Udinese e Lazio.

L'Inter vanta un primato in questo inizio: è la migliore difesa nei 5 top campionati europei. Una sola rete subita in cinque giornate. Dietro ai nerazzurri, a sorpresa, ci sono due squadre, il Reims e l'Athletic Bilbao con solo 2 reti subite (i francesi hanno giocato 7 incontri, mentre gli spagnoli 6).

Con 3 reti subite c'è il Lipsia, capolista della Bundesliga, che ha disputato cinque turni di campionato, mentre a quota 4 reti c'è un gruppo formato da Psg, Bayern Monaco, Wolfsburg, Real Sociedad, Atletico Madrid, Lazio e Verona. Seguono, con 5 reti subite, Nantes, Liverpool e Leicester.

Una squadra che concede poco, come nel derby vinto contro il Milan e quando gli avversari riescono ad impensierire i nerazzurri, c'è Handanovic a dire di no con le sue parate, come in occasione dell'ultimo match di campionato vinto contro la Lazio, dove il capitano nerazzurro ha compiuto grandi interventi nel primo tempo.